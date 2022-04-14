Часть россиян получит по 8600 рублей 14 апреля

14 апреля в России будут осуществляться выплаты от отделов социальной защиты населения. Как и ранее, пособия будут зачислять на банковские карты.

Выплаты 14 апреля получат семьи с детьми от трех до семи лет. Пособие положено родителям, чей средний доход не превышает регионального прожиточного минимума.

Размер выплаты родителям зависит от региона, в котором они проживают и стандартно составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата может быть увеличено в том случае, если стандартный размер пособия не позволит семье выйти за пределы уровня бедности.

Дополнительные пособия, которые выплачиваются в многодетным семьям в регионах, также будут начислены 14 апреля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России 15 апреля прекращается действие программы туристического кешбэка, которая позволяет получить до 20 тысяч рублей после бронирования и оплаты тура на специальном сайте.