Россияне смогут получить по 10 тысяч рублей с 15 апреля

Денежную выплату в 10 тысяч рублей россияне смогут получить уже с 15 апреля. Для этого в течение суток необходимо стать участником программы.

Председатель правительства Михаил Мишустин принял решение о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля. Ранее предполагалось, что программа будет завершена 9 апреля.

Все купившие турпоездку или оформившие бронь отеля на сайте туристического кешбэка в указанный срок, получат выплаты уже с 15 апреля. Участники программы могут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей с бронирования. Эксперты отмечают, что в среднем с одного приобретенного тура возвращают по 10 тысяч рублей.

Ранее «Сакнт-Петербург.ру» сообщал, что новый этап программы туристического кешбэка повысил спрос на поездки в Петербург.