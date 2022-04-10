Перерасчет стоимости отопления за прошлый год пройдет в России в апреле

В апреле многие жители России получат квитанции за ЖКУ с новой строкой — перерасчет стоимости отопления за прошедший год. Об этом сообщает АБН.

Стоимость пересчитают для тех многоквартирных домов, которые ранее оплачивали данную услугу равными долями в течение всего года. Перерасчет будет произведен на основе проверки данных приборов учета тепловой энергии. Необходимость данного перерасчета объясняется разницей погодных условий в разные периоды. Часть россиян уже получила квитанции с суммой, на которую был произведен перерасчет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что после окончания ремонта в дома на Тележной улице снова вернули отопление.