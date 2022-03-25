  • 25 Март 2022
USD 25.03.2022 96.0458 -7.1160
USD ММВБ 16:18 95.8506  
EUR 25.03.2022 105.4679 -7.7934
EUR ММВБ 16:18 104.3505  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Руководитель ФНС рассказал об изменении налогов для россиян

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Эксперты назвали дополнительные возможности стабилизации положения россиян через налоговое реформы.

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, как государство поддержит россиян в текущей экономической ситуации. Как сообщает «АБН», возможные дополнительные меры стабилизации положения через налоговые реформы также предложили эксперты.

На брифинге Даниил Егоров напомнил о поддержке граждан РФ в сложившейся экономической ситуации. В частности, об отмененном в 2021-2022 годах налоге НДФЛ с процентных доходов.

От уплаты НДФл также были освобождены все доходы в виде материальной выгоды за период с 2021 по 2023 год. Как уточнил Даниил Егоров, данные меры составляют только первый пакет. В дальнейшем предполагаются дополнительные шаги по поддержке россиян, о которых будет объявлено дополнительно.

Доктор экономических наук, профессор кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмила Дуканич оценила принятые меры как адекватные ситуации. Она подчеркнула, что освобождение от НДФЛ по процентам с вкладов будет существенной поддержкой для большого количества граждан. Положительно эксперт отозвалась и о мерах поддержки бизнеса со стороны правительства.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал существующие на сегодняшний день меры поддержки «декоративными», а также отметил давно назревшую необходимость реформы системы налогообложения, которую позволяет провести нынешняя ситуация.

Эксперт уверен в необходимости ввода необлагаемого налогами минимума доходов. Он отмечает, что от уплаты 13-процентного подоходного налога следует освободить тех, кто получает меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Василий Колташов также уверен в необходимости внедрения прогрессивной шкалы налогообложения. Он пояснил, что налог в 13% необходимо взимать с граждан с доходом от 50 до 500 тысяч рублей. С ростом объема доходов следует увеличивать и размер выплат.

Эксперт также предложил вдвое увеличить размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до уровня в 20-25 тысяч рублей, чтобы мера касалась не только работодателей, но и работников. Также в России необходима система минимальной почасовой ставки оплаты труда. В её отсутствие, как напомнил Василий Колташов, работодатели могут заключать трудовые договора с сотрудниками на 0,7-0,8 объема ставки при той же нагрузке.

Среди других мер глава Центра политэкономических исследований предложил снижение размера НДС для заведений общественного питания с 20 до 10% из-за роста цен, риска массовых сокращений персонала и резких скачков курсов валют. Василий Колташов напомнил, что если из-за подорожания люди перестанут посещать кафе, под ударом окажутся тысячи работников. Однако при создании условий для развития будут созданы новые рабочие места, что хорошо вписывается в идею поддержки предпринимательства.

Эксперт также предложил ввести налоговый возврат пенсионерам в виде ежемесячной, а не разовой выплаты. Такую меру он объяснил тем, что пенсионеры платят НДС, однако должны быть освобождены от этой необходимости. Ежемесячная сумма возврата должна быть фиксированной. В качестве варианта суммы эксперт предложил три тысячи рублей, уточнив, что они не должны идти в формате подарка от государства.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram