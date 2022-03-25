Руководитель ФНС рассказал об изменении налогов для россиян

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, как государство поддержит россиян в текущей экономической ситуации. Как сообщает «АБН», возможные дополнительные меры стабилизации положения через налоговые реформы также предложили эксперты.

На брифинге Даниил Егоров напомнил о поддержке граждан РФ в сложившейся экономической ситуации. В частности, об отмененном в 2021-2022 годах налоге НДФЛ с процентных доходов.

От уплаты НДФл также были освобождены все доходы в виде материальной выгоды за период с 2021 по 2023 год. Как уточнил Даниил Егоров, данные меры составляют только первый пакет. В дальнейшем предполагаются дополнительные шаги по поддержке россиян, о которых будет объявлено дополнительно.

Доктор экономических наук, профессор кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмила Дуканич оценила принятые меры как адекватные ситуации. Она подчеркнула, что освобождение от НДФЛ по процентам с вкладов будет существенной поддержкой для большого количества граждан. Положительно эксперт отозвалась и о мерах поддержки бизнеса со стороны правительства.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал существующие на сегодняшний день меры поддержки «декоративными», а также отметил давно назревшую необходимость реформы системы налогообложения, которую позволяет провести нынешняя ситуация.

Эксперт уверен в необходимости ввода необлагаемого налогами минимума доходов. Он отмечает, что от уплаты 13-процентного подоходного налога следует освободить тех, кто получает меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Василий Колташов также уверен в необходимости внедрения прогрессивной шкалы налогообложения. Он пояснил, что налог в 13% необходимо взимать с граждан с доходом от 50 до 500 тысяч рублей. С ростом объема доходов следует увеличивать и размер выплат.

Эксперт также предложил вдвое увеличить размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до уровня в 20-25 тысяч рублей, чтобы мера касалась не только работодателей, но и работников. Также в России необходима система минимальной почасовой ставки оплаты труда. В её отсутствие, как напомнил Василий Колташов, работодатели могут заключать трудовые договора с сотрудниками на 0,7-0,8 объема ставки при той же нагрузке.

Среди других мер глава Центра политэкономических исследований предложил снижение размера НДС для заведений общественного питания с 20 до 10% из-за роста цен, риска массовых сокращений персонала и резких скачков курсов валют. Василий Колташов напомнил, что если из-за подорожания люди перестанут посещать кафе, под ударом окажутся тысячи работников. Однако при создании условий для развития будут созданы новые рабочие места, что хорошо вписывается в идею поддержки предпринимательства.

Эксперт также предложил ввести налоговый возврат пенсионерам в виде ежемесячной, а не разовой выплаты. Такую меру он объяснил тем, что пенсионеры платят НДС, однако должны быть освобождены от этой необходимости. Ежемесячная сумма возврата должна быть фиксированной. В качестве варианта суммы эксперт предложил три тысячи рублей, уточнив, что они не должны идти в формате подарка от государства.