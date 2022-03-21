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Эксперт назвал надежный способ хранения сбережений

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© Фото: pixabay.com

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Покупать золото выгоднее, чем пытаться заработать на криптовалюте.

В нестабильной экономической ситуации россияне ищут наиболее надежные варианты сохранения своих сбережений. Экономист Александр Дудчак в беседе с АБН предложил обратить внимание на покупку золота.

Приобрести золотой слиток выгоднее, чем пытаться заработать на криптовалютах. Александр Дудчак также отметил непредсказуемость ситуации с курсом рубля к доллару и евро в ближайшей перспективе.

Эксперт уточнил, что судьба доллара туманна, но приток валюты в России по-прежнему идет. Банки, по его словам, не стабилизируют курс рубля, а продолжают зарабатывать на спекуляциях.

Закон об освобождении физических лиц от уплаты НДС при инвестировании в золотые слитки, по словам Александра Дудчака, сделал покупку золота еще более привлекательным видом инвестиций. Ранее при покупке золота физическим лицам необходимо было уплатить налог в 20%, который не возвращался в случае обратной продажи.

Согласно предположениям российского правительства, приобретение золотых слитков может стать для граждан реальной альтернативой долларовым вложениям. В 2021 году спрос на золото вырос на 10% по сравнению с предыдущим.

Александр Дудчак посоветовал обращаться в банк для приобретения слитка. Для этого потребуется открыть счет и внести на него необходимое количество средств, а после обратиться к сотруднику банка, заявив о желании купить золотой слиток. Большинство крупных финансовых организаций в России в настоящее время оказывает такую услугу.

При желании можно заказать и услугу хранения золотого слитка в банке. Стоит помнить, что ценность слитка падает при появлении на нем даже небольших повреждений. Тем, кто хочет хранит слиток дома, эксперт рекомендовал использовать для этого надежный сейф.

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