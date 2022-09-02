Россиянам посоветовали вкладывать в золото

Россияне столкнулись с проблемой долларовых вкладов из-за возникших санкций. Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский посоветовал гражданам РФ копить сбережения в золоте или рублях.

Как сообщает телеканал 360, все валютные вклады россиян стали рублевыми. Изменения произошли из-за трансформации экономической сущности.

Центробанк заявил, что сама природа депозитных продуктов теперь стала другой. Ведь, как объяснил Голубовский, банки потеряли возможность зарабатывать где-то доллары, чтобы расплачиваться по вкладам. Также они потеряли все свои активы в долларах из-за санкций.

Аналитик отметил, что жителям стоит обрадоваться тому, что они получают деньги по вкладам в рублях. Ведь банк мог попросту списать все.

Голубовский рекомендует вкладывать свои деньги в золото, ведь сейчас очень хорошие ценны на дорогой металл. Онако не советует делать вклады в юанях, потому что валюта пока не стабильна.