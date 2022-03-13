Руководителям, программистам, инженерам и врачам платят больше в Петербурге

В пятерку профессиональных областей, представителям которых предлагают наиболее высокую заработную плату, в Петербурге вошли руководители высшего и среднего звена, программисты, инженеры, а также врачи. Об этом сообщают в пресс-службе компании SuperJob на основе анализа вакансий за март.

Вакансией с самой высокой зарплатой в Петербурге стал пост руководителя отдела разработки онлайн-игр. Успешному кандидату готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц. Аналогичную оплату труда обещают эксперту SAP HCM.

Android developer и стоматолог хирург-имплантолог могут получать от 200 тысяч рублей в месяц. Бизнес-аналитику в Петербурге готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно.