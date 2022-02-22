Петербургским IT-специалистам стали платить больше

Компании IT-сектора в 2021 году заплатили больше налогов. Налоговые поступления в отрасли, по данным петербургского комитета по финансам, выросли на 7,7% и составили 44,03 миллиарда рублей.

Увеличились также поступления НДФЛ (налога на доходы физических лиц). Представители отрасли в 2021 году заплатили суммарно на 19,2% больше, то есть примерно 30 миллиардов рублей.

РБК уточняет, что общие налоговые поступления — это налог на прибыль и НДФЛ. Первый у петербургских IT-компаний в 2021 году сократился, так как упала прибыль. Соответственно, общий рост обеспечил НДФЛ, то есть увеличение легальных зарплат сотрудников.