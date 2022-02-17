Смольный попросил ретейлеров не поднимать цены на продукты выше 5%

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга от имени заместителя главы ведомства Александра Ситова попросил петербургских ретейлеров рассмотреть возможность установления торговой наценки в размере не более 5%. Как сообщает «Фонтанка», ретейлеры получили письма с такой формулировкой, датированные 15 февраля.

В Смольном объяснили внимание к ценам на хлеб, сахар, молоко и овощи тем, что к ним, в свою очередь, проявляет повышенный интерес Минсельхоз, Минпромторг и ФАС. Уточняется, что цены на данные продукты оказывают наиболее существенное влияние на общую стоимость базовой потребительской корзины.

В письме ретейлеров также попросили рассказать о факторах, влияющих на повышение цен на социально значимые продовольственные товары, и проинформировать Смольный о принятом решении.