Повышением цен на отопление заинтересовалась ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку появившейся в СМИ и социальных сетях информации о слишком большом росте цен на отопление. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В ФАС отметили, что проверят соблюдение антимонопольного и тарифного законодательства при ценообразовании. Россиянам, которые увидели в пришедших квитанциях необоснованно высокие цифры за отопление из-за неправильных расчетов в ведомстве рекомендовали обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Цены на жилищно-коммунальные услуги в России традиционно вырастут в июле. Как сообщает Газета.ру, Петербург в тройке регионов, где ожидается наиболее существенный рост тарифов. Сильнее, чем в других регионах, цены также вырастут в Чечне и Крыму.