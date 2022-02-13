В Петербурге требуется охотник за пылевыми бурями

Необычная вакансия открылась в Петербурге. Проект «Охотники за пылевыми бурями» ищет того, кто будет изучать эти природные явления в морях России.

Как сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, на котором опубликована вакансия, работодателем является Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН). В обязанности кандидата будет входить анализ снимков из космоса под руководством учёных.

Для заинтересованных в объявлении поясняется, что пылевые бури разносит ветром на тысячи километров. Например, пыль из пустыни Гоби может выпасть над океаном у берегов Сан-Франциско. В результате бури оказывают сильное влияние на окружающие экосистемы, климат в регионе и на жизнь человека.

Охотнику за бурями не требуется высшее образование и опыт работы. Однако важен интерес к научному знанию и экологии.