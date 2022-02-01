Петербургские депутаты попросили Минздрав контролировать стоимость ПЦР-тестов

Депутаты фракции «Единая Россия» в парламенте Петербурга обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой о контроле розничной стоимости ПЦР-тестов. Как сообщает РИА Новости, парламентарии также попросили рассмотреть возможность расширения перечня жизненно необходимых лекарств. Последняя меря позволит не допустить роста стоимости препаратов, требующихся для лечения коронавируса.

Стоимость тестов на коронавирус в аптеках Петербурга в настоящее время составляет от 646 до 3 тысяч рублей. Если сдавать тест в медицинском центре, заплатить придется от 1,2 тысячи рублей.

Глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский отметил, что для многих людей вышеперечисленные суммы являются серьезными. Он также отметил критичность подорожания и подобного разброса цен при наблюдающейся сейчас вспышке заболеваемости.