МФЦ Петербурга и МТС-банк будут сотрудничать

Петербургские МФЦ и ПАО «МТС-банк» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин в ходе совещания рабочей группы IT-руководителей регионов «IT Диалог 2021».

Теперь в центрах оказания услуг для бизнеса можно будет подать заявку на открытие счета в «МТС-Банке». Вице-губернатор отметил, что таким образом расширяются возможности петербуржцев по получению в МФЦ государственных и других услуг.

VIII всероссийское совещание рабочей группы IT-руководителей регионов России проходит в Петербурге с 18 по 20 ноября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и комитета по информатизации и связи.