Кого и как в Петербурге отстранят от работы за отказ прививаться от коронавируса

В Петербурге перечень тех, кому необходимо обязательно сделать прививку от корорнавирууса, установлен постановлением главного санитарного врача Наталии Башкетовой. В него входят занятые в следующих сферах: образование, здравоохранение, соцобслуживание, торговля и общепит (включая курьерские доставки), временное проживание, транспорт (включая такси), бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-центры, бани, СПА-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, клиентские подразделения банков, почта, МФЦ, ЖКХ и энергетика, культурные, выставочные и просветительские мероприятия, досуг (включая театры, кинотеатры и концертные залы). Обязательной вакцинация также является для гражданских и муниципальных служащих.

Привить сотрудников из этих сфер хотя бы одним компонентом вакцины необходимо до 15 ноября. Полностью вакцинировать не менее 80% занятых в них граждан следует до 15 декабря.

С 16 ноября работодатель имеет право отстранить непривитого от коронавируса сотрудника от работы без сохранения заработной платы. Как уточняет «Фонтанка», основаниями для отстранения станут абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Сначала работодатель определяет перечень тех, кто подлежит вакцинации и издает приказ. В нем должны быть указаны сроки вакцинации и порядок предоставления подтверждающих документов. Сотрудников с данным приказом знакомят под роспись. Если сотрудник не предоставил документы в срок, работодатель получает от него письменный отказ от вакцинации. На основании него издается приказ об отстранении.