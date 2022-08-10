Министерство финансов заявило о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета

В 2023-2025 годах сбалансирование федерального бюджета России будет сопряжено со значительными рисками. Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что это связано как с необходимостью ориентировать расходы на приоритетные направления, так и с санкционным давлением со стороны Запада. Об этом сообщает "МК в Калининграде".

Силуанов заявил, что важно не нарушить макроэкономическую устойчивость, которая основана на финансовой стабильности. При этом необходимо выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей. Как сообщает пресс-служба ведомости, об этом он рассказал на заседании комиссии по бюджетным проектировкам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Также Антон Силуанов уточнил, что в указанный временной отрезок возможны высокие риски для сбалансированности бюджета.