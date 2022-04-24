Работающим пенсионерам рассказали, когда пора увольняться

Российским работающим пенсионерам дали совет по поводу увольнениях. Их предупредили, что в этом процессе есть важный нюанс, о котором знают не все. Об этом сообщает Primpress.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, большинство пенсионеров решают уволиться из-за надежды вернуть себе таким образом механизм индексации выплат и получить обещанную государством прибавку к пенсии. Работающим пенсионерам сейчас начисляют индексацию, которую выплачивают после увольнения. Отмечается, что очень важно когда именно пенсионер покидает работу. От этого зависит как скоро ему поступят деньги на счет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что россиянам рассказали о выплатах, которые положены безработным.