Россиянам рассказали о выплатах, которые положены безработным

Почти 95 тысяч работников находятся в простое с марта, а в неоплачиваемом отпуске около 14 тысяч. Кроме того, к высвобождению готовят 59 тысяч работников. О том, какие выплаты положены этой категории в 2022 году рассказала эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

По её словам, величина пособия зависит от причины увольнения, продолжительности работы до увольнения и среднего заработка до увольнения. Юрист уточнила, что если заявитель уволился в течение года, ему назначат стандартное пособие. В первые три месяца безработный будет получать 75% от среднего заработка, но сумма не будет превышать размер МРОТа, который составляет 12 792 руб.

Следующие три месяца пособие будет уменьшаться до 5 тысяч рублей, если в регионе не предусмотрены районные коэффициенты. Тогда выплаты могут увеличиться.