Праздничный День в Петербурге завершился Фестивалем огня

Суббота, 28 мая, в Петербурге была насыщена праздничными мероприятиями в честь Дня города. Самым ярким из них, несомненно, стал «Петровский фестиваль огня». Как ранее сообщали в администрации города, местом действия фестиваля стала акватория Невы между Зимним Дворцом, стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. Фестиваль длился чуть дольше двух часов: с 23:55 до 02:00.

Огненный праздник пришли увидеть тысячи петербуржцев. Своё искусство им показали сразу десять команд, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода и Казани, а также Армении, Белоруссии, Киргизии и Сербии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что огненному шоу в акватории Невы предшествовал традиционный концерт «Классика на Дворцовой», где гости могли услышать шедевры мирового оперного искусства.