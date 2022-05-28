Концерт «Классика на Дворцовой» начнется в 21:30

В субботу, 28 мая, в Петербурге состоится концерт «Классика на Дворцовой», посвященный празднованию Дня города. Пришедшие на главную площадь города петербуржцы смогут услышать шедевры мировой оперы, партии из классических оперетт, а также популярные эстрадные шлягеры двадцатого века.

Праздновать День города Петербург начал еще 27 мая. Как пишет ALLNW, на Аллее звезд возле пионерской площади открыли две именные звезды — с фамилиями актеров Николая Мартона и Татьяны Пилецко.

Участие в концерте на Дворцовой площади примут звезды петербургской и российской оперы. Оперные шедевры прозвучат под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. Концерт начнется в 21:30.