Патагонские мары появились на свет в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке снова пополнение. У пары патагонских мар Квебахо и Гуарани появились два детеныша.

Как пояснили в пресс-службе зоопарка, пол малышей пока определить нельзя. Вместе с ними в вольере кроме родителей живут старшая сестра и средний брат. Как рассказали сотрудники, все семейство хорошо приняло новорожденных. Патагонские мары в зоопарке живут очень дружно.

Детеныши не теряют зря времени. Они уже пробуют траву и овсянку. Особым лакомством для них являются одуванчики. Большую часть времени новорожденные мары проводят в сделанном из сена уютном гнезде.

Это не первое пополнение в Ленинградском зоопарке нынешней весной. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в нем второй раз стала родителями пара капуцинов.