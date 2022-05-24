Капуцины из Ленинградского зоопарка стали родителями во второй раз

У живущих в Ленинградском зоопарке капуцинов Веты и Рикардо появился малыш. Как сообщили пресс-службе учреждения, это уже второй детеныш пары. Первый родился два года назад и до сих пор живет в одном вольере с родителями.

Пол новорожденного пока определить не смогли. Новоиспеченная мать пока не допускает к нему сотрудников зоопарка.

Первенец пары по кличке Джовани не ревнует родителей к новорожденному. Рожденияе малыша подтолкнуло его проводить с отцом больше времени.

Рикардо заботится о своем семействе. Он не только активно занимается своим первенцем, но иногда берет себе на спину маленького. В остальное время малыш крепко держится за мамину шерсть и путешествует по вольеру на её спине.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что четверо малышей кенгуру появились на свет в Ленинградском зоопарке.