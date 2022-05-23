В Ленинградском зоопарке родились четверо малышей кенгуру

Радостные новости пришли из Ленинградского зоопарка. Четыре малыша родились в семье кенгуру. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Каждый год эти пушистые зверьки приносят потомство - этот сезон не стал исключением. Сразу четыре самки стали мамами. Работники рассказали, что в сумках кенгуру заметили шевеление уже в январе. Однако тогда точную дату рождения почти невозможно было назвать.

На свет кенгурята появляются совсем крошечными - всего один грамм. Малыши помещаются в чайную ложку. После рождения они цепляются за шерсть мамы и заползают в теплую сумку. Оттуда они начинают впервые видеть свет, а выглядывают лишь через пару месяцев. Сейчас трое подросших кенгурят уже выходят на свежий воздух и начали питаться взрослой пищей.