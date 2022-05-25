Петербургский завод «Звезда» сменил владельца

Предприятие по производству подшипников «Звезда», которое располагается в Невском районе Петербурга, сменило владельца. Как сообщает «Российский аукционный дом», 93,65% акций АО «Звезда-Редуктор» были проданы.

Предприятие выпускает корпуса подшипников и подшипники скольжения, зубчатые колёса и передачи, а также элементов приводов. По технологическим решениям и оборудованию данное предприятие не имеет аналогов в России и странах ближнего зарубежья.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что особняк Белугина на углу Воронежской и Курской улиц ушел с молотка за 100 миллионов рублей. Он был продан по цене на 30% выше первоначально заявленной.