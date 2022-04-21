  • 21 Апрель 2022
USD 21.04.2022 77.0809 -1.9478
USD ММВБ 11:19 76.3704  
EUR 21.04.2022 83.2705 -2.6969
EUR ММВБ 11:19 82.8323  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

За 100 млн рублей продали особняк Белугина на аукционе

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

За 100 миллионов рублей на аукционе продали особняк Белугина на углу Воронежской и Курской улиц площадью 420 кв. м с земельным участком 145 кв. м, это на 30% превышает первоначальную цену. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

На севере Фрунзенского района, в пяти минутах от станции метро "Обводный канал". Рядом расположен Лиговский проспект и Обводный канад. В 2,5 километрах от сооружения также находится Московский железнодорожный вокзал.

Особняк Белугина построили в 1891 году, а в 2009 его полностью реконструировали и заменили все коммуникации. Во всех помещениях выполнили дизайнерский ремонт. Стоит отметить, что у здания нет статуса памятника. Его можно использовать под штаб-квартиру компании, мини-гостиницу, офисный или медицинский центр.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram