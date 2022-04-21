За 100 млн рублей продали особняк Белугина на аукционе

За 100 миллионов рублей на аукционе продали особняк Белугина на углу Воронежской и Курской улиц площадью 420 кв. м с земельным участком 145 кв. м, это на 30% превышает первоначальную цену. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

На севере Фрунзенского района, в пяти минутах от станции метро "Обводный канал". Рядом расположен Лиговский проспект и Обводный канад. В 2,5 километрах от сооружения также находится Московский железнодорожный вокзал.

Особняк Белугина построили в 1891 году, а в 2009 его полностью реконструировали и заменили все коммуникации. Во всех помещениях выполнили дизайнерский ремонт. Стоит отметить, что у здания нет статуса памятника. Его можно использовать под штаб-квартиру компании, мини-гостиницу, офисный или медицинский центр.