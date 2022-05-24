В Александро-Невской лавре нашли утерянную могилу

Захоронение вице-адмирала Зиновия Рождественского, которое ранее считалось утерянным, нашли в Александро-Невской лавре Петербурга. Как сообщает телеканал 78, церемония открытия обнаруженного захоронения прошла на территории лавры во вторник, 24 мая.
звестный флотоводец Зиновий Рождественский был похоронен в 1909 году. Позднее информация о месте его захоронения оказалась утраченной.
Поиски утраченного захоронения заняли длительное время. Участвовал в них и праправнук флотоводца Зиновий Спечинский. Своё имя он получил в честь прадеда.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Александро-Невскую лавру посетил патриарх Кирилл.