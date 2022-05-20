В Петербург приехал патриарх Кирилл

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Петербург в пятницу, 20 мая. Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии, он посетил Александро-Невскую лавру и поклонился мощам святого благоверного князя Александра Невского. Патриарх также помолился у иконы Божией Матери «Невская Скоропослушница».

На субботу, 21 мая, в Петербурге запланированы торжества по случаю 300-летия основания и 75-летия возрождения Санкт-Петербургской Духовной академии. Патриарх Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в академическом храме. В Торжественном Акте в присутствии патриарха покажут фильм о петербургских духовных школах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что патриарха Кирилла могут включить в новый пакет санкций Евросоюза.