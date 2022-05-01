Дуб к 300-летию Петра Великого посадили в Петербурге

В субботу, 30 апреля, в Александровском саду в рамках акции «Добрый субботник» был высажен дуб к 350-летию Петра Великого. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский.

Градоначальник отметил, что многие деревья высаживаются из желудей тех дубов, которые сажал когда-то сам Петр I. Ученым удалось вывести те самые дубы.

Александр Бельский добавил, что из этих желудей получится огромный парк. Несколько деревьев посадили возле Законодательного собрания, а также сажают по всему городу и даже по всей стране.

Другой дуб в рамках субботника высадили в парке Победы. В этой церемонии высадки участвовали вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и депутат Госдумы Сергей Боярский.