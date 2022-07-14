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Губернатор Ленобласти встретился с активистами «команды 47»

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© Фото: lenobl.ru

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С активистами #команда47 встретился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Неравнодушные к проблемам региона жители области объединились под этим хештегом.

Как сообщает АБН, общественное движение возникло благодаря губернатору, решившему объединить неравнодушных жителей Ленобласти. Для этого в регионе придумали хештег, который используют в соцсетях для привлечения внимания к инициативам людей.

В Ленобласти этот год был объявлен "Годом команды 47". Губернатор встретился с героями инициативы. Среди них был пожарный 124 пожарной части Леноблпожспаса Игорь Скрипка. Мужчина спас тонущего в реке ребенка. Героем стала и пенсионерка из Бокситогорска, которая вырастила саженцы дуба и собрала жителей города на посадку аллеи.

По итогам встречи Дрозденко дал несколько поручений. Он распорядился внести в договор с перевозчиками условия по бесплатному вывозу мусора после субботников. Также губернатор поддержал идею о проведении конкурса исторических деревьев в поселениях.

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