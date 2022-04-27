Высадке цветов в Петербурге помешало похолодание

Петербургские садово-парковые предприятия уже начали украшать город цветами. Всего в наступившем сезоне их высадят более 5 миллионов.

Как сообщили в комитете по благоустройству, не все запланированные на среду работы были выполнены. В некоторых районах Петербурга проведение работ отложили из-за резкого похолодание. За день город несколько раз засыпало мокрым снегом.

Отмечается, что все намеченные работы по озеленению Петербурга всё равно выполнят в срок. Первой на городские клумбы высадят виолу. Позднее цветники дополнят тагетис, алиссум, агератум, цинерария, петуния.

На площади Победы в Москвоском районе откладывать высадку цветов не стали. Цветники здесь торопятся оформить ко Дню Победы таким образом, чтобы они составили цветочные звезды и георгиевские ленты. Из-за похолодания готовые цветочные композиции тщательно укрывают.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в начавшемся сезоне в городе высадят более 4 тысяч деревьев и 36 тысяч кустарников.