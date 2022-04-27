Новое жилье на намыве Васильевского острова будет рассчитано почти на 30 тысяч человек

На заседании Градостроительного совета Петербурга бул представлен проект застройки территорий нанамыве Васильевского острова. Как сообщает телеканал 78, новое жильё рассчитано на 29 тысяч человек.

Площадь намытого участка составляет 163 гектара. Он находится на намывных территориях Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова.

Будущий жилой кмоплекс будет иметь общую площадь 130 тысяч квадратных метров. В настоящий момент работу над проектом застройки ведут сразу 6 компаний.

Из социальной инфраструктуры на новом объекте предусмотрено восемь детских садов, четыре школы, крытый спортивный комплекс и парковки. Строительство новых объектов на намыве планируют завершить к 2034 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургский опыт намывов могут использовать в Сочи.