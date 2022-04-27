  • 27 Апрель 2022
USD 28.04.2022 72.8764 0.1675
USD ММВБ 17:20 72.8708  
EUR 28.04.2022 75.9224 -0.7446
EUR ММВБ 17:20 75.4121  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Новое жилье на намыве Васильевского острова будет рассчитано почти на 30 тысяч человек

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

На заседании Градостроительного совета Петербурга бул представлен проект застройки территорий нанамыве Васильевского острова. Как сообщает телеканал 78, новое жильё рассчитано на 29 тысяч человек.

Площадь намытого участка составляет 163 гектара. Он находится на намывных территориях Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова.

Будущий жилой кмоплекс будет иметь общую площадь 130 тысяч квадратных метров. В настоящий момент работу над проектом застройки ведут сразу 6 компаний.

Из социальной инфраструктуры на новом объекте предусмотрено восемь детских садов, четыре школы, крытый спортивный комплекс и парковки. Строительство новых объектов на намыве планируют завершить к 2034 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургский опыт намывов могут использовать в Сочи.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Карта города

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram