Петербургский опыт намывов пригодится в Сочи

В Сочи планируют расширить береговую линию Приморской набережной за счет создания намывных территорий. Власти также планируют создать у побережья Черного моря в районе Сочи искусственный остров. Как сообщает ТАСС, о данных планах рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

При создании намывных территорий в Сочи может пригодится опыт Петербурга. Переговоры о выполнении работ в настоящее время ведутся с компаниями, которые выполняли данные работы на Васильевском острове. Алексей Копайгородский отметил, что у данных организаций уже есть необходимый опыт и они могут передать его Сочи.