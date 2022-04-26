Петербуржцы снова смогут посетить Никольские ряды 30 апреля

В Петербурге 30 апреля возобновляет своё работу любимое многими горожанами общественное пространство «Никольские ряды». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В новом сезоне гостей встретят новинками. Одной из них станет появление на территории рядом поля для гольфа на 18 лунок. Данный проект выполнен при поддержке Ассоциации мини-гольфа Петербурга. В 14:00 30 апреля в честь открытия в Никольских рядах пройдет турнир по гольфу.

Для посетителей в Никольских рядах готовят открытые лекции, мастер-классы, концерты и танцевальные вечера. Вход, как и в прошлом сезоне, будет бесплатным.

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