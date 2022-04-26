Новый фуд-молл на Варшавском вокзале будет крупнейшим в Петербурге

Фуд-молл Vokzal 1853 в здании Варшавского вокзала замет площадь 34 тысячи квадратных метров и станет крупнейшим в Петербурге. Об этом сообщают Невские Новости, ссылаясь на организаторов.

В новом фуд-молле запланировано размещение 90 ресторанных концепций. В их числе будут как известные, так и абсолютно новые бренды. В здании будет 4 тысячи посадочных мест. Уточняется, что атмосферу вокзала XIX века в интерьере сохранят, однако здание превратится в функциональное и современное гастрономическое пространство.

Как ожидается, посетитель в среднем будет тратить за один визит в новый фуд-молл около 900 рублей с учетом не только еды, но и напитка. Фуд-молл начнет работу осенью 2022 года.

Желающим посетить обновленные Никольские ряды так долго ждать необязательно. Как сообщает ALLNW обновленное общественное пространство откроется для посетителей 30 апреля.