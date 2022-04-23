Снос манежа лейб-гвардии Финляндского полка проверят следователи

На месте, где ранее располагался манеж лейб-гвардии Финляндского полка, начали работу предствители Следственного комитета. В пресс-службе ГУ СКР по Петербургу уточнили, чо врасследовании принимают участие замглавы Совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов, представители СПБ ГАСУ, а также специалист из ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

Следователям предстоит выяснить законно ли снесли здание. В пятницу, 22 апреля, они обследовали фундамент бывшего манежа. Далее запланировано проведение комиссионной культурологической и строительной экспертиз. Одной из их задач будет определение даты постройки здания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что снос бань Екимовой на Петроградской стороне был временно приостановлен по решению суда.