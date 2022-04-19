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Снос бань Екимовой временно остановлен по решению суда

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© Фото: Baltphoto

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Примерно две трети корпусов на Малом проспекте уже разрушено.

Суд временно приостановил снос бань Екимовой на Малом проспекте, 4. Об этом сообщает телеканала 78.

Градозащитник Олег Мухин уточнил, что решение Куйбышевсского районного суда еще не вступило в законную силу. Поэтому техника на объекте продолжает работу. Уточняется, что проводящая работы компания знает о незаконности сноса, поэтому вощле бань Екимовой наблюдается максимальное количество техники. Здание стремятся как можно быстрее разломать.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что снос корпусов завода «Навигатор» (торговых бань Екимовой) возобновился в понедельник, несмотря на активные действия отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

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