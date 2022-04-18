Снос корпуса завода «Навигатор» возобновился

В понедельник, 18 апреля, дворовый корпус бывшего завода «Навигатор» в Петроградском районе Петербурга продолжили сносить. Здание также известно как торговые бани Екимовой.

Работы по сносу вызвали активный протест отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и других местных жителей. Однако демонтаж по-прежнему продолжается, сегодня на объекте заметили экскаватор, который разбирает постройку.

Сообщение о сносе здания появились в пятницу. Тогда ВООПИиК удалось добиться приостановки работ, однако сегодня на объекте снова работает техника.

Активисты ВООПИиК настаивают, что здание было построено до революции. Но по документам оно возведено в 1948 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Васильевском острове снесли манеж лейб-гвардии Финляндского полка.