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Школу №183 на Кирочной хотят объединить с соседней

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© Фото: Baltphoto

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Родители боятся, что это отрежет их детей от качественного образования.

Родителям учеников школы №183 на Кирочной улице, 28а, объявили, что учебное заведение ждет реорганизация. Как сообщает «МК в Питере», заведение планируют объединить с расположенной по соседству школой №197. Родители боятся, что таким образом их детей лишат возможности получения качественного образования.

Как рассказала изданию мама одного из второклассников, активные родители уже встречались по этом поводу с представителями РОНО. На эттой встрече не прозвучало никаких гарантий, что детям дадут возможность хотя бы спокойно окончить младшие классы.

В РОНО необходимость слияния объяснили тем, что медики более востребованны, чем знатоки английского языка. Школа №197, к которой хотят присоединить её соседа, специализируется как раз на углубленном изучении химии и биологии. Однако родители опасаются, что талантливые педагоги школы №183 в итоге окажутся на улице.

Сама женщина поделилась мнением, что каждый толковый врач должен знать и английский, и латынь, а качество образования в школе №197 оставляет желать лучшего. При этом в школу №183 многие дети шли целенаправленно. Отмечается, что на учеников здесь не оказывалось давление, как это часто бывает в государственных центральных школах.

Родитель также припомнила судьбу школы №203 на Кирочной улице, которая была реорганизована в 2009 году и стала лицеем. Отмечается, что педсоставу и родителям тогда тоже обещали золотые горы, но на деле оставили у разбитого корыта.

Мама ученика уверена, что дети в итоге начнут уходить. Каждый руководитель постарается пристроить своего в другую школу. После этого начнут уходить учителя. По её словам, при реорганизации школы №203 всем рассказывали, что городу нужны математики. Учителей обещали перевести в школу на улице Восстания. Но в итоге работать там остались только два математика и один учитель истории, остальные пошли на все четыре стороны.

Яна Головченко добавила, что приказ о переформировании пока не выпущен. Поэтому родители направили обращения к чиновникам и надеются на получение каких-либо письменных гарантий.

Ответа от комитета по градостроительству родители учеников пока не получили. Поэтому судьба здания школы им пока неизвестна. При этом авторы обращения вспоминают, что на Арсенальной набережной из школы сделали бизнес-центр. Поскольку родителей волнует прежде всего судьба детей, они хотят получить гарантии, что школьников доучат хотя бы до окончания начальных классов.

Издание «МК в Питере» также обратилось за разъяснениями по ситуации в комитет по образованию и отдел по образованию администрации Центрального района, а также лично к вице-губернатору Ирине Потехиной. Ответов журналисты пока не получили.

Родители опубликовали петицию в защиту школы, под которой уже насчитывается более 800 подписей.

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