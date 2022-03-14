Новый веломаршрут появится в Красногвардейском районе

В Петербурге объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика, который соединит Ладожский парк и Пар Малиновка новым веломаршрутом. Как сообщили в комитете по транспорту, подвести итоги и выбрать подрядчика планируется в конце марта.

Новый веломаршрут планируется полностью отделить от проезжей части. Таким образом транспортные потоки будут разделены и безопасность движения возрастет.

Работу по обустройству маршрута разобьют на два этапа. На первом дорожку проложат на отрезке Проспекта Косыгина вдоль Ладожского парка. После работы переместятся на участок от улицы Передовиков до Индустриального проспекта. На втором участке подрядчик расширит пешеходную часть, чтобы создать полноценную велодорожку.