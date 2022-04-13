В трех районах Петербурга появится почти 10 км велодорожек

Более девяти километров велодорожек в этом году плануруют благоустроить в Петербурге. Об этом сообщают "Невские Новости".

Так, новая велоинфраструктура появится в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах. Также уже заключен контракт на создание велопешеходной дорожки на проспекте Косыгина, между парками Малиновка и Ладожским появится велодорожка протяженностью 1,3 километра, а в Пушкине на Школьной улице обустроят километровую велодорожку.

Ероме того, в Петербурге собираются завершить работы по маршруту на Приморском шоссе. Велодорожка будет тянуться от музея-усадьбы Репина "Пенаты" до дома №448 на Приморском шоссе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что к концу мая в Петербурге могут закончиться велосипеды. Проблема связана со сложностями с логистикой, а также отказом зарубежных производителей, поставляющих товар в Россию.