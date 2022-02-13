В «Водоканале» объяснили, почему затопило набережную Смоленки

В «Водоканале» назвали причину затопления пешеходной набережной Смоленки в районе моста Кораблестроителей. К подтоплению участка привел высокий уровень воды в реке.

Как сообщает «Петербургский Дневник», сотрудники «Водоканала» проверили состояние сетей водоснабжения и водоотведения на участке. Оказалось, что все они работают исправно.

Ранее петербуржцы рассказали в социальных сетях о странном «фонтане», который появился на пешеходной набережной. Именно его очевидцы посчитали возможной причиной затопления Новосмоленской набережной.