Пешеходную зону на набережной Смоленки затопило

В Василеостровском районе Петербурга затопило пешеходную зону набережной Смоленки возле моста Кораблестроителей. Участок обследовали специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», однако оказалось, что вода является холодной и сточной. Заявку пообещали передать в «Водоканал».

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в свою очередь, заявили, что сети водоснабжения и водоотведения на данном участке исправны. Причиной затопления названа природа, то есть высокий уровень воды в Смоленке.

Как сообщает 78.ru, местная жительница рассказала, что два месяца назад на Смоленке появилась полынья рядом с местом затопления. Она также вспомнила, что по дну реки идут какие-то трубы. Около трех лет назад их чистили вручную водолазы.