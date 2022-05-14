18 мая Петербург начнут украшать ко Дню города

Стало известно, когда начнется украшение Петербурга к празднованию 319-летия города. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам директора Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова, еще с 10 мая начали демонтаж украшений, которые были установлены ко Дню Победы.

Он отметил, что их закончат снимать к 17 мая, а уже следующее праздничное оформление полностью появится в Петербурге ко дню города. Монтаж начнут с 18 мая.

Напомним, что в этом году Петербург будет отмечать свое 319-летие 27 мая.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в День города на Дворцовой площади пройдет акция по чтению книг. На этот раз на главной площади города будет установлен рекорд по массовому чтению газет.