В День города на Дворцовой площади пройдет акция по чтению книг

В Санкт-Петербурге, 27 мая, в День города, на Дворцовой площади пройдет массовое чтение газет, где будет установлен рекорд по самому большому количеству читающих людей одновременно. Акция будет приурочена к 96-летию «Комсомольской правды».

Мероприятие состоится в рамках Книжного салона. Также на главную площадь Петербурга прибудет эксперт Книги рекордов России. Массовое чтение начнется в 11 часов.

После этого флэшмоб перейдет на главную сцену Книжного салона, которое пройдет с 12 до 14 часов. Для всех прибывших петербуржцев будет подготовлена масштабная развлекательная программа. Посетителей ждут такие шоу, как выступление коллективов театра и цирков, большое количество призов и викторин. Организаторы не забудут и самых маленьких посетителей. Для детей приготовили встречу с их любимыми «Фиксиками».