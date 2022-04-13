Фасады почти 1,5 тысячи зданий отмыли в Петербурге

Весенняя помывка фасадов нежилых зданий проходит в Петербурге. Чистят объекты, которые находятся в собственности города. "Красивыми" стали фасады уже у около 1,5 тысяч зданий.Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

Контроль за ежегодной помывкой фасадов осуществляет Государственная административно-техническая инспекция через интернет-портал "Паспортизация объектов благоустройства Санкт‑Петербурга". В системе значатся данные о состоянии каждого здания, а также размещаются фотографии с подтверждением очистки фасадов после зимы.

На 13 апреля в Петербурге 1 486 из 4 804 зданий привели в порядок.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 1 апреля в Петербурге начнется весенняя уборка. В городе во всю проходит городской месячник по благоустройству.