В Петербурге переименуют Зольную улицу в честь зенитчиц, защищавших Ленинград

В ходе объезда Невского района губернатор Петербурга Александр Беглов поручил переименовать Зольную улицу. Ее новое название должно увековечить память о зенитчицах, которые во время Второй мировой войны защищали Ленинград.

Зольная улица носила свое название с 7 июля 1993 года из-за того, что на ней располагается золоотвал. 50 лет он находился между улицами Зольной, Складской, Еремеева и Дальневосточным проспектом.

Власти Петербурга планируют ликвидировать свалку с отходами четвертого класса опасности. Смольный 14 сентября проведет аукцион определит подрядчика, который будет убирать отходы на площади 0,3 Га объемом 30 тысяч кубометров.

После завершения работ участок собираются благоустроить и озеленить.