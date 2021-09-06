30 лет назад Петербургу вернули историческое название

Указ о возвращении городу исторического названия вышел ровно 30 лет назад, 6 сентября 1991 года. Ленинград снова стал Петербургом благодаря референдуму 12 июня, хотя «За» были только 53% жителей. Президиум Верховного Совета СССР издал указ о возвращении исторического названия.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Руслан Хасбулатов рассказывает, что не стоит приписывать переименование города к какой-то конкретной исторической персоне: «То говорят, что это Собчак переименовал, то ещё кто-то… Это была большая группа питерских депутатов, которая предложила это во главе с депутатом Югиным. Я помню, как он с пеной у рта доказывал это как «необходимость». И разногласия были не по поводу переименования. С переименованием соглашались все».

«Что же вы хотите «Санкт-Петербург», если царь его назвал Петроградом? Давайте уже назовём Петроградом. Вокруг этого были споры. Выбирали между Петроградом и Санкт-Петербургом. И я тоже склонялся к этому варианту, раз уж мы возвращаем историю, надо начать с истории. Но большинство проголосовало за Петербург», — вспоминает Руслан Хасбулатов.

Напомним, с 1703 году до 1914 года город назывался Санкт-Петербург. С 1914 до 26 января 1924 года — Петроградом. С 26 января 1924 года до 6 сентября 1991 года был Ленинградом.