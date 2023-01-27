Петербуржцы смогут узнать стоимость жизненно необходимых лекарств через онлайн-калькулятор

Новый ценовой калькулятор заработал в Санкт-Петербурге. На это раз речь идет об уточнении стоимости жизненно необходимых лекарств.

О запуске сервиса стало известно 26 января, в четверг. В пресс-службе комитета по тарифам Северной столицы рассказали, что при помощи онлайн-калькулятора горожане смогут видеть максимальные оптовые и розничные надбавки, которые могут быть применены при формировании цен на препараты в городских аптеках.

Кроме того, сервис поможет узнать максимальную цену, которая может быть установлена для лекарства. В случае ее превышения горожан просят обращаться к специалистам. В пресс-службе уточнили, что для этого достаточно сделать фото чека и упаковки производителя.

Уточняется, что пока сервис работает в тестовом режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге появился сирвис, при помощи которого можно рассчитать стоимость коммунальных услуг в платежках ЖКХ.