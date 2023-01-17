В России рассматривают введение штрафов за продажу лекарств без рецепта

В России могут начать штрафовать фармацевтов и должностных лиц за продажу лекарственных препаратов без рецепта. Советующий законопроект был внесен в Государственную думу.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, с этой инициативой выступила сенатор Ирина Рукавишникова. Изменения могут быть внесены в статью 14.4.2 «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств».

Отмечается, что размер штрафа может составлять до 20 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей предполагается ввести штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Также за подобные нарушения могут быть рассмотрены штрафы и для юридических лиц. В данном случае штрафы могут доходить до 200 тысяч рублей.

По словам Ирины Рукавишниковой, раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя, а аптеку временно закрывали, от чего страдали покупатели.

Ранее мы также сообщали, что в Петербурге было выделено 98,5 миллионов рублей на закупку дополнительных партий лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. Средства на препараты были взяты из резервного фонда Правительства города.