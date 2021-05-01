На Шпалерной улице реконструируют бывшие казармы

В Петербурге планируют реконструировать бывшие казармы Офицерской кавалерийской школы, которые располагаются на Шпалерной улице. После реконструкции на месте казарм откроют музейно-выставочное пространство.

На данный момент от комплекса сохранилось только два строения. Проект реконструкции домов уже подготовлен и одобрен КГИОП в ходе рабочего заседания 1 мая, в субботу. Согласно проекту, исторические конструкции будут сохранены, а также оставят кирпичную кладку.

Кроме того, в новом музейно-выставочном пространстве появится экспозиция, посвященная истории кавалерии.