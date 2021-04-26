КГИОП рассматривает вопрос признания ДЛТ объектом культурного наследия федерального значения

В Петербурге решается вопрос об изменении статуса Дома ленинградской торговли. В КГИОП поступила просьба признать объект культурно значимым на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

С соответствующей просьбой в КГИОП обратился владелец ЦУМа группа Mercury в декабре 2020 года. На данный момент объект внесен в список, но только на уровне региональной значимости.

Известно, что после рассмотрения в КГИОП документы могут быть переданы Минкульту, который примет окончательное решение.

Напомним, ЦУМ открыт с 1909 года и находится на Большой Конюшенной улице.